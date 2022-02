SM Caen : une affiche pour démarrer

Samedi 9 janvier, Caen affrontera Rennes en 32ème de finale de la Coupe de France.

Après des qualifications relativement poussives contre Dunkerque (CFA) et Les Lilas (CFA2), le Stade Malherbe pourra s’étalonner face au neuvième de Ligue 1, une formation qui l’avait éliminé il y a cinq ans en 16ème de finale de cette même compétition. Même s’il ne fera pas figure de favori au stade de la Route de Lorient, il compte bien jouer sa carte à fond dans une coupe qu’il dispute avec visiblement plus d’ambitions que les années précédentes.



Moins le droit à l’erreur qu’en Ligue 2

Des joueurs caennais, Damien Perquis est certainement celui qui attend ce rendez-vous avec le plus d’impatience.

Le Breton de 24 ans a en effet passé quatre années au sein du centre de formation le plus réputé de France. “J’y suis parti sur un échec, confie-t-il. Alors revenir à Rennes en tant que professionnel, c’est un grand plaisir.”

C’est aussi l’occasion, pour ses coéquipiers peut-être plus que pour lui-même, de préparer dans les meilleures conditions le reste de la saison. “Quel que soit le résultat, ce sera bénéfique, avance Damien Perquis. On sait qu’il y aura du rythme en face et que nous aurons encore moins le droit à l’erreur qu’en Ligue 2.” Après deux semaines de vacances et huit jours d’entraînements surtout axés sur la préparation physique, l’état de fraîcheur des deux équipes sera l’une des clés de la rencontre. “On a bien bossé et tout le monde sera affûté pour ce match”, promet Damien Perquis.

Les jambes devraient toutefois être lourdes pour les acteurs des deux camps. Au besoin, c’est peut-être, comme souvent en coupe, le mental qui fera pencher la balance.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire