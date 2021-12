Des vins adaptés pour les fêtes

Premier incontournable du repas : le blanc. Sec (cépages muscadet, chardonnay, riesling...) pour répondre aux crustacés, poissons et volailles, ou plus doux (sauvignon, viognier, pinot gris) pour souligner une entrée aux accents marqués.

Deuxième étape, le rouge. En principe, on privilégie les vins aux tannins légers (particulièrement le pinot noir de Bourgogne ou d’Alsace, ou du gamay du Beaujolais) pour accompagner les mets fins et délicats. Un merlot (Bordeaux) aux tannins plus présents, ou un cabernet-sauvignon (Côtes-du-Rhône), sauront relever des plats plus “costauds” comme du gibier ou de la viande rôtie.

Enfin, le dessert peut accueillir toutes sortes de breuvage : muscats, champagnes ou grands vins blanc seront vos alliés. Et pour terminer en beauté, pourquoi pas un bon calva ?