Fermeture, de nouveau, des bars de nuit à 3h

En réponse au juge des référés du tribunal de Caen qui avait fait suspendre son arrêté sur la fermeture des établissements de nuit le 16 décembre dernier, Christian Leyrit a présenté, ce mardi 29 décembre midi, un nouvel arrêté. Il prévoit, de nouveau, une fermeture des bars de nuit à 3h du matin. Le préfet a modifié les deux points contestables : la différence de traitement des bars et les dérogations qui étaient conditionnées à la signature d'une charte de bonne conduite.



Le préfet a également pris un autre arrêté. Il interdit la consommation d’alcool sur la voie publique les jeudi et vendredi soirs, de 22h à 5h du matin. Et cela sur un grand périmètre englobant le centre ville historique de Caen. Le but est d'enrayer le nombre d'ivresses publiques. En 2009, 1173 cas ont été recensés. C'est 30 % de plus que l'an passé.



