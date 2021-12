Les meilleurs sites de cartes de voeux numériques

L'incontournable : Dromadaire - C'est la référence des sites de cartes de voeux virtuelles. Plus de 5.000 cartes gratuites et animées sont à la disposition des internautes pour toutes les occasions, dont bien évidemment Noël et le 1er de l'an. Dromadaire permet également d'éditer des cartes imprimées personnalisées (service payant). Découvrir Dromadaire : dromadaire.com

L'alternative : L'Internaute - Très soigné quoique plus limité, le choix des cartes proposées par L'Internaute permet d'envoyer des scénettes animées humoristiques. Celles personnalisables sont en revanche payantes. Découvrir les cartes de L'internaute :linternaute.com/cartes

La parlante : Acapela - S'il est en anglais, Acapela permet de créer des cartes animées avec du texte personnalisé déclamé en voix de synthèse en Français ou dans l'une des nombreuses langues disponibles. Le résultat est ensuite à partager sur les réseaux sociaux. Découvrir Acapela : acapela.tv

La vidéo : Cybercartes - Ce site propose également un large choix de cartes, dont de nombreuses vidéos personnalisables, avec un ou plusieurs visages incrustés. Cybercartes propose également des cartes vocales payantes (voix enregistrée ou de synthèse). Découvrir Cybercartes : cybercartes.com

La délirante : JibJab - Ceux qui souhaitent opter pour des cartes fantaisistes les mettant en scène dans les situations les plus délirantes peuvent opter pour une carte sur JibJab. La plupart du temps, le concept revient à détourer un ou plusieurs visages afin de les mettre en scène dans des petits clips humoristiques. Il est même possible de se mettre dans la peau de Psy et d'être la vedette de son clip Gangnam Style. Certaines de ces réalisations sont payantes. Découvrir JibJab : jibjab.com/holidays