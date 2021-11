22 mariages pour tous célébrés à Louvigny

L'affaire n'est pas banale, et certainement décalée. 22 mariages "pour tous" ont été célébrés samedi 15 décembre par le président de Groland à Louvigny aux portes de Caen. Il s'agissait bien entendu d'un coup d'éclat humoristique, la veille d'une manifestation qui allait attirer plus de 60.000 personnes dans les rues de Paris. Le terme "pour tous" semblait des plus appropriés, un homme s'étant notamment marié avec sa guitare.

Groland n'est autre que ce célèbre pays imaginaire, qui a accouché de sketchs maintes fois diffusés sur Canal +. La cérémonie s'est déroulée en présence du maire actuel de Louvigny, Patrick Ledoux, dans le cadre de la 6e édition du festival Grolux sur sa commune.