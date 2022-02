Proposés par Marie Lemoine accompagnée de Nadège Queuniet et Thierry Héroux, 'La marchande d'oublies” a engrangé dans sa boite mille et une histoires à n'en pas croire ses oreilles... C'est un spectacle gratuit d'une durée de 45 minutes, à voir dès 6 ans. Informations et réservations auprès du Musée de Normandie, Château Ducal, à Caen. Tél. : 02 31 30 47 60.



