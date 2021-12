Ensemble Dynamisons Alençon et ses animations de Noël

Du 18 au 23 décembre, venez participer au grand tirage au sort et gagner l'un des 2500 cadeaux offerts par Lily et vos commerçants d'Ensemble Dynamisons Alençon. Les magasins sont ouverts ce dimanche 23 décembre. Des animations seront proposées tout ce week-end place la Madeleine : le Père-Noël et son chalet, chapiteau avec possibilité de se faire maquiller et distribution de vins chauds, ...

Ecoutez Audrey Mayière, Secrétaire d'Ensemble Dynamisons Alençon.