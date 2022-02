Le Vietnam fait son cirque

Comment ne pas avoir envie de découvrir le Vietnam après avoir été transporté par tant de grâce et de douceur alors que l'on n'a pas encore quitté le sol français ? Dans ce spectacle, vingt artistes vietnamiens, époustouflants de générosité, évoluent sur scène et réalisent tantôt des acrobaties spectaculaires tantôt jonglent ou se contorsionnent.



Des acrobaties à couper le souffle

Suspendus à de longs mâts en bambou, les acrobates, semblables à des oiseaux, défient l’apesanteur. Le quotidien d’un village vietnamien prend vie sur les planches au travers d’une fresque de numéros où se mêle fêtes, activités journalières et autres rituels. La terre ocre d’Asie matérialisée par un tapis de même couleur, la musique des instruments ancestraux et les costumes traditionnels revêtus par les funambules viennent ajouter à la dimension poétique du spectacle. Le public est pris par la main pour mieux découvrir le chemin qui mène au pays de la mousson.

Au Théâtre de Caen, les 28 et 29 décembre à 20h, le 30 à 17 h et le 31 décembre à 19 h. Plus d’informations, tél. : 02 31 30 48 00.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire