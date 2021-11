Une fin d’année cruciale pour les hockeyeurs rouennais

Les joueurs de Rodolphe Garnier profitent maintenant de la trêve internationale et d’une dizaine de jours pour préparer la série de quatre matchs qui se profilent avant la fin de l’année. Mercredi 19 décembre, les Dragons devront s’imposer à Villard-de-Lans en quart de finale de Coupe de France.

Leur objectif est clair : disputer une nouvelle finale à Paris-Bercy. Les Ours de Villard occupent la septième place, trois points derrière les Normands. Les deux équipes se sont déjà affrontées cette saison et les Dragons s’étaient imposés sur la glace des Ours (5-2) le 20 octobre.

Trois jours plus tard, le 22 décembre, les Jaunes et noirs recevront les Gothiques d’Amiens en championnat, avant de repartir à Meribel disputer la finale de la Coupe de la Ligue contre Angers... le lendemain de Noël. L’année 2012 se terminera à Mulhouse, le 29 décembre.