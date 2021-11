Météo Calvados : levée d'interdiction pour les poids lourds

Levée de l'interdiction de circulation partielle sur les routes du Calvados pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes

Compte tenu de l'évolution de la situation météorologique, la circulation des véhicules de plus de 7,5 T est de nouveau autorisée sur l'A84 dans le sens Rennes-Caen et sur l'A13 dans le sens Rouen-Caen, depuis les zones de stockage jusqu'au périphérique de Caen.

La circulation est également à nouveau autorisée sur la RN158 sur la section entre l'aire

de Soulangy et Caen dans le sens Falaise-Caen.

Les zones de stockage suivantes sont désactivées :

sur l'A13 au niveau du péage de Dozulé, sens Rouen-Caen

sur l'A84 au niveau de Villers Bocage, sens Rennes-Caen

sur la RN158 sur l'aire de Soulangy

Prévisions météorogoliques : vigilance jaune

Les températures sont à nouveau positives sur l'ensemble du département du Calvados.