Transports scolaires dans la Manche, des perturbations attendues jeudi matin

Les transports scolaires pourraient être perturbés ce jeudi matin sur les routes de la Manche. Des pluies verglaçantes et quelques chutes de neige sont annoncées pour la nuit et le petit matin, sur le sud et l'est du département de la Manche.

Les transports scolaires, Manéo, et des lignes régulières pourraient être pertrubés. Des retards, voire des trajets supprimés selon l'appreciation du niveau de sécurité des chauffeurs.

L'info-trafic à suivre dès demain matin 6H sur notre antenne et notre site internet.