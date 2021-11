Neige et pluies verglaçantes annoncées en Seine-Maritime

Les usagers devront être attentifs, en fin de nuit et en début de matinée jeudi 13 décembre. Les prévisions météorologiques annoncent en effet quelques chutes de neige ainsi que des pluies pouvant être veglaçantes.

C'est pourquoi la préfecture de Seine-Maritime recommande de limiter autant que possible les déplacements et d'observer une grande prudence sur les routes. En outre, il est conseillé de prévoir dans son véhicule une couverture chaude ainsi que des vêtements et des chaussures appropriés.

Les températures minimales pour la nuit prochaine tourneront entre -2°C et -5°C.