Ciné-débat sur l'homoparentalité ce mardi soir à Avranches

Depuis sa création, Ciné-Parlant a le souci de proposer des films suivis ou non de débats sur des thèmes d'actualité ou des thèmes de société qui interpellent notre quotidien. L'association organise toujours ces débats avec le souci d'offrir un espace de parole et de réflexion sans esprit partisan afin que des échanges respectueux s'instaurent lors des séances et permettent à chacun de cheminer dans sa propre opinion.

Pour aborder l'homoparentalité, vous pourrez visionner "Comme les autres" de Vincent Garenq avec Lambert Wilson et Pascal Elbé.

Scénario:

Ils filent le parfait amour... Enfin, presque : Emmanuel veut un enfant et pas Philippe... Pourtant, Emmanuel décide un jour de franchir le pas, au prix de perdre Philippe... Mais comment avoir un enfant quand on est homo ?

Le débat sera ensuite animé par Bruno Cirrode, psychanalyste et thérapeute familial. Un juriste sera aussi présent pour répondre aux questions.

Pratique. RDV à 20h30 au cinéma Star d'Avranches, au tarif habituel.

Ecoutez Thierry Pennec, président de Ciné-parlant, nous présenter cette soirée: