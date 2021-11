Haute-Normandie : le budget 2013 a été voté

Quasiment stable par rapport à l'exercice en cours (-0,4%), le budget du Conseil régional de Haute-Normandie atteint donc 909 millions d'euros pour l'année 2013. La Région a estimé bénéficier de "finances saines" et n'a pas manqué de souligner une capacité d'investissement en hausse (340 millions d'euros). Les dépenses de fonctionnement (ou de "structure") sont quant à elles légèrement en hausse (+0,3%, à 506 millions d'euros).

La bonne santé financière du Conseil régional est notamment illustrée par une baisse notable de l'encours de la dette, qui passe de 258 millions d'euros à 238,9 l'an prochain. "Un taux d’endettement qui permet à la collectivité de rester l’une des moins endettées avec 141,35 € de dette par habitant (contre plus de 256 € au niveau national)", se réjouit le Conseil régional.

Sans surprise, les élus de l'UMP et du Front national ont voté contre lors de l'assemblée plénière consacrée au budget, lundi 10 décembre. Mais plus surprenant, les élus du Front de gauche ont quitté la séance avant le vote, dénonçant une fois de plus l'éviction de l'un des leurs, Noël Levillain, de la Commission permanente.