Radha, la force fragile

Cette jeune femme algérienne a évité l’été dernier un mariage forcé dans son pays natal. Installée à Caen depuis plusieurs années, elle choisi aujourd’hui courageusement de témoigner. “Je suis retournée en Algérie pour une fête de famille. Sur place, ma mère a déchiré mes papiers d’identité, confisqué mes affaires. Elle voulait me marier à un homme de 35 ans”. Un inconnu.



Une mobilisation

unanime

Abasourdie, la jeune femme prend tout de même rapidement la mesure de ce qui lui arrive. Sollicite de l’aide. Recherche un appui. Et trouve notamment refuge auprès de l’association Femmes algériennes revendiquant leurs droits (FARD). “J’ai téléphoné à mon médecin à Caen. Il a transmis mon appel au secours à un foyer. Des éducateurs ont ensuite contacté la Délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité”. Rapidement, le cas très préoccupant de Radha arrive en Préfecture du Calvados. “La mobilisation a été unanime”, souligne Véronique Tomas, de la Délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité. “Nous avons pu agir vite auprès du Consulat d’Oran car Radha est en situation régulière en France”, précise Martine Lebescon du bureau de la nationalité et des étrangers à la Préfecture. Aujourd’hui, Radha est libre et pourra passer les fêtes de fin d’année sereinement. Elle a porté plainte contre sa mère pour destruction de papiers d’identité et a gagné son procès. Malgré cela, la jeune femme reste marquée par son histoire. En prenant sa vie en main, contre le poids des traditions et de sa communauté, elle a aussi sacrifié sa famille et surtout sa fratrie. “J’espère qu’un jour ils comprendront”, témoigne la jeune femme entre force et fragilité. Radha regarde à présent vers l’avenir. Salariée, et donc indépendante, elle se présentera cette année en candidate libre à un baccalauréat professionnel. Son titre de séjour français expire en 2016.



Floriane Bléas



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire