Vous avez jusqu'au 14 Janvier 2013 23h59 pour poster votre vidéo sur le site genero.tv/muse. Le gagnant remportera la somme de 3.000 livres (environ 3.700€) et gagnera une invitation pour l’un des prochains shows de Muse.

Muse sera en France au moins les 21 et 22 juin pour deux dates au Stade de France et une à Nice. Notez que la date du 22 juin est déjà sold out.