Moulinex à nouveau condamné

Peu d'ex salariés de Moulinex avaient pu faire le déplacement jusqu'à la cour d'appel de Caen aujourd'hui à cause des intempéries. Mais la joie se lisait dans les yeux de ceux qui étaient présents. A 14 heures précises, l'arrêt de la cour d'appel a été rendu public. "La cour d'appel va plus loin que le conseil des Prud'hommes. Moulinex est condamné à verser aux salariés une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ", a indiqué maître Gilles Durand. Les plaignants, près de 600 des usines fermées de Bayeux, Falaise et Cormelles-le-Royal, obtiennent des indemnités allant jusqu'à 49 500 €. Pour moi c'est merveilleux. "C'est le résultat de la lutte. C'est une vraie reconnaissance" , a témoigné Marie Gisèle Chevalier, ex-Moulinex. "Nous ne nous sommes pas battus pour rien. Mais nous aurions préféré garder notre travail", a conclu avec réalisme une autre plaignante, Valérie Delangle.





