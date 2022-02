Caen assure l’essentiel

Il leur a fallu attendre un but de Youssef El Arabi dans les dix dernières minutes de jeu pour valider leur billet.



Un problème d’équilibre

Si la victoire apparaît logique tant d’un point de vue hiérarchique (Les Lilas évoluent trois divisions en-dessous du Stade Malherbe) qu’au regard de la domination caennaise en deuxième période, elle a donc été longue à se dessiner. Les Malherbistes ont d’abord souffert face à une formation bien en place.

Conséquence directe, ils ont rarement été en mesure d’inquiéter le portier adverse. “Il y avait un problème d’équilibre au niveau du milieu de terrain, remarque Franck Dumas sur le site officiel du club. On voulait bien faire, mais on faisait tout à l’envers. Nous avons corrigé cela à la mi-temps.” Le résultat s’est vu immédiatement.

La mainmise caennaise sur le match est devenue totale mais la défense lilasienne et son très bon gardien n’ont pas lâché prise. Sambou Yatabaré, Grégory Proment, dont le coup-franc fut repoussé sur la barre, ou Youssef Youssef El Arabi se sont essayés en vain... jusqu’à la 84e minute. Sur un bon centre du tout jeune Rajiv Van La Parra, Youssef El Arabi, déjà décisif contre Dunkerque lors du tour précédent, délivra son équipe en inscrivant l’unique réalisation de la rencontre.



Effacer le revers concédé à Istres

Caen continue sa route en atteignant les 32èmes de finale pour la dixième fois consécutive. “Nous prenons les matchs les uns après les autres avec la volonté de les gagner et d’avoir le meilleur comportement possible”, explique l’entraîneur Franck Dumas.

Après cette parenthèse en Île-de-France, les Malherbistes retrouvent la Ligue 2, ce vendredi 18 décembre (20h30), avec la ferme intention d’effacer face à Laval le revers concédé à Istres lors de leur dernière sortie.

Impériaux à domicile depuis le début de la saison (huit victoires et un match nul), ils devront pour cela se défaire d’un promu qui effectue une belle première partie de championnat. Huitièmes du classement général, les Mayennais sont la quatrième équipe la plus performante à l’extérieur.

