C'est un coup d'arrêt pour le Castorama de La Glacerie. La commission départementale d'aménagement commercial, la CDAC, a dit non au projet d'implantation du magasin de bricolage.

Cherbourg, les représentants du Scot, de l'environnement durable et de l'aménagement du territoire ont voté non, la communauté urbaine et l'association de consommateurs se sont abstenues. Seuls La Glacerie et le Conseil général ont voté oui.

C'est l'aspect environnemental et architectural qui pose problème : la zone des Marettes, où Castorama souhaite s'implanter, est trop proche de la Vallée du Trottebecq, selon certains membres de la commission.

Castorama fera sans doute appel de la décision. Le maire de La Glacerie, Christian Lemarchand, est aujourd'hui très remonté contre la communauté urbaine.