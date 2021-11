Orne/ Assemblée Nationale: très chers Plans de Prévention des Risques Technologiques

Comme par exemple autour de la citerne de gaz liquéfié de Totalgaz au Merlerault, où l'application de ce plan est chiffré à près de 5 millions d'euros, dont 1 million ½ qui sont impossible à supporter par la commune de 980 habitants.

La député a questionné le gouvernement et la réponse est venue de Guillaume Garot.

Il précise que des premières mesures ont permis de réduire le périmètre (120 logements concernés au lieu de 468 initialement), donc le coût sera réduit et que les 1 millions et ½ ne seront à supporter que si un accord plus favorable n'est pas trouvé dans l'année prévue pour établir le financement. Des aides financières ont été budgétées.

Réponse satisfaisante pour la députée ornaise, mais elle restera vigilante. Ecoutez ci-desous Véronique Louwagie: