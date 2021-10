Le Merlerault: réunion publique sur le Plan de prévention des risques

il s'agit de l'un des 8 "Plans de prévention des risques" qui existent en Basse-Normandie. Celui-ci concerne une énorme cuve de stockage de Totalgaz contenant 1000 m3 de propane sous pression. Cette dernière est implantée à proximité du centre-bourg, mais aussi de la ligne SNCF Paris/Granville, du stade de foot, ou encore de la caserne des pompiers!

En cas d'explosion, les risques sont liés à la chaleur, mais aussi à la déflagration, comme pour AZF à Toulouse. Le 21 avril 2012, le préfet a lancé la procédure d'un nouveau Plan de prévention des risques, qui depuis, fait couler beaucoup d'encre. La majeure partie de la commune se trouve, à des degrés divers, dans la zone impactée.

Après de multiples réunions de travail, une réunion publique d'information de la population est organisée ce jeudi 18 avril à 18h, en présence du Préfet de l'Orne. Des habitations et des magasins pourraient devoir être expropriés, et des prescriptions techniques sur les vitres et sur le renfort de nombreuses habitations pourraient être préconisées, voire imposées.

Reste à savoir qui va payer? La commune a déjà fait savoir qu'elle n'en avait pas les moyens. Une enquête publique d'une durée de 1 mois doit suivre la réunion de ce soir.