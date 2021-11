Votre maire a-t-il signé contre le mariage pour tous ?

Le collectif des maires pour l’enfance, opposé au mariage homosexuel, revendique plus de 17.000 signataires, près de 800 en Basse-Normandie.

Le collectif affirme son attachement "au mariage républicain entre un homme et une femme" et au "droit de l'enfant à avoir un père et une mère" et réclame l’organisation d’états généraux sur le sujet.

L’examen du projet de loi débutera à l’Assemblée Nationale le 29 janvier. Le collectif compte 312 signataires dans la Manche, 293 dans le Calvados, 193 dans l'Orne.

La liste des signataires est à retrouver ici.