Il dessine des yachts de luxe

Dans sa vie d'avant, il était responsable d'un bureau d'étude, celui de Yachts Industries, une entreprise mondevillaise qui n'a pas survécu à la crise. 'C'est un gâchis monumental. Mais si j'en suis là, c'est un peu à cause et grâce à ça. Yatchs Industries, c'était un chantier exceptionnel, qui faisait des bateaux exceptionnels avec des gens exceptionnels”, témoigne le jeune chef d'entreprise de Vincent Lebailly Yacht Design, un cabinet d'architecture et d'ingénierie navale hébergé actuellement par la pépinière d'entreprises Norlanda, depuis avril 2009. 'Je dessine des bateaux, essentiellement des yacths de luxe”, explique Vincent Lebailly. 'Je travaille beaucoup sur l'aspect conceptuel et l'innovation. Ce que je veux, c'est que mes bateaux apportent quelque chose au marché nautique”. Fort de trois années d'études à l'université de Southampton, dans le sud de l'Angleterre, Vincent Lebailly est confiant sur la prospérité de son entreprise. 'L'année 2010 est déjà bien chargée. Je ne compte pas partir de Caen tant que les chantiers bas-normands me feront confiance”.”

Pratique : Vincent Lebailly Yacht Design 117, cous Caffarelli à Caen



