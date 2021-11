Au micro de Maxence Gorregues après la rencontre ou en direct dans l'émission, à chaud ou à froid, les joueurs et dirigeants ont accepté d'analyser avec nous cette rencontre. Un match nul qui ne convient à personne, un fait de jeu discuté par beaucoup et une ambiance saluée par tous.

Retouvez les réactions et commentaires de Mathieu Desbois (JSC/6 buts) et Simon Maillard (CHB/6 buts), mais aussi de Christian Le Moal (entraineur du CHB) et Stéphane Groult (Directeur sportif de la JSC)....