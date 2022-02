Jean Nouvel était à Caen

Devant plusieurs centaines de personnes, dans l'amphithéâtre Pierre Daure, il a évoqué son parcours, ses projets ... Quelques minutes avant le début de la conférence, à notre micro, il ne s'est pas non plus privé pour émettre un avis critique sur le projet de réhabilitation des rives de l'Orne à Caen. "C'est exactement le genre de choses qui ne devraient plus arriver" , a indiqué l'architecte évoquant les panneaux publicitaires qu'il a aperçu en se baladant à Caen. "Une architecture se fait en relation avec un lieu. Cette image là, je la vois sur toute la planète. Si vous voyez ça et que vous me dites que c'est à Caen, là je meurs", s'est amusé Jean Nouvel.



L'architecte de renommée internationale a à son actif l'Institut du monde arabe à Paris, les Galeries Lafayette à Berlin, la Dentsu Tower à Tokyo et la Torre Agbar à Barcelone.



