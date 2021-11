La Foire de Caen 2013 sur les hauteurs de l'Himalaya

Ce sera donc "Himalaya, sur le toit du monde". Du 20 au 30 septembre 2013, l'exposition-événement s'intéressera aux sommets de la chaîne montagneuse, ses peuples de l'extrême, ses chevaux des cîmes, sa capitale Katmandou et "son côté peace and love", ses temples népalais, ses mythes et légendes et son "toy train", un train miniature qui part à l'assaut des hauteurs.

Plusieurs projets de développement sont aussi à l'étude pour accroître la fréquentation de la Foire de Caen. Dès cette année, l'équipe de Caen Event souhaite déployer des animations dans chacun des halls d'exposition. De nouveaux espaces vont être créés, parmi lesquels un espace tourisme regroupant les acteurs locaux de la branche pour prmouvoir la destination caennaise, un espace dédié aux jardins et aux espaces verts, un autre sur le bien-être et un village tout entier dédié aux produits du terroir, avec l'organisation d'ateliers culinaires et de dégustations.

Attirer les jeunes

Pour s'enrichir de plus de familles, un tarif spécial famille est envisagé, et des chasses au trésor seront mises en place pour les enfants, permettant aussi d'améliorer le trafic pour les exposants. Enfin des spectacles en soirée devraient attirer plus de jeunes qu'aujourd'hui.

Ces différents axes de développement font suite aux résultats affichés de la foire 2012, que la nouvelle directrice générale Frédérique Gervais a voulu "transparents". Avec 161.905 visiteurs, la Foire de Caen enregistre une baisse de 6% de sa fréquentation, un chiffre "très bon dans le contexte actuel de crise des foires", a indiqué la directrice générale.

Des directions prises aussi après une enquête réalisée par des étudiants sur le site. Ils mettent en avant la forte envie de "détente" et de "découverte" des visiteurs, bien plus que la recherche d'une bonne affaire. Seuls environ 10% des visiteurs viennent de plus de 100 kilomètres, et 85,39% sont déja venus. Enfin, pour 37,90% d'entre eux, le prix du déplacement et de l'entrée sont un frein.