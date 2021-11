Mario accompagne la Wii U et Ubisoft sort Far Cry 3

- New Super Mario Bros U - Personnage indissociable de l'histoire de Nintendo, Mario est de retour pour le lancement de la Wii U avec un épisode en haute définition. Intégralement en 2D, ce jeu de plates-formes offre comme à l'accoutumée des mondes colorés à traverser, l'objectif pour le plombier étant de revenir au sein du château de la princesse Peach dont il a été chassé par ses ennemis.

Les habitués de la série ne seront pas dépaysés et retrouveront par exemple des univers (désertique, aquatique...) qu'ils ont déjà eu l'occasion de parcourir. En revanche, ils découvriront un nouveau costume qui transforme Mario en écureuil volant, avec à la clé la possibilité de planer pendant un court instant.

Si la manette à écran tactile GamePad apporte peu en solo, son intérêt devient évident à plusieurs puisque la personne qui la tient peut en effet interagir avec les éléments du décor pour aider ses comparses à progresser plus facilement. Le GamePad permet aussi de poursuivre une partie sans utiliser la télévision, à condition de ne pas trop s'éloigner de la console néanmoins.

(New Super Mario Bros U - Développeur: Nintendo - Editeur: Nintendo - Disponible sur Wii U)

- ZombiU - L'éditeur français Ubisoft a pris l'habitude désormais de soutenir Nintendo pour chaque nouvelle console, une tradition qu'il poursuit avec pas moins de six titres disponibles au lancement de la Wii U. Parmi eux, il tente de redonner ses lettres de noblesse au jeu d'horreur, genre aujourd'hui délaissé.

Face à l'invasion de morts-vivants qui secoue Londres, il faut organiser sa survie en étant soutenu par un mystérieux personnage qui communique par radio des instructions. Si des porte-étendards du genre comme Resident Evil ont décidé de mettre l'accent sur une action incessante, ZombiU joue pour sa part la carte du frisson jusqu'au bout: l'ambiance est pesante, les monstres surgissent de nulle part et les munitions se font rares.

Pas de crainte à avoir, en revanche, en cas d'échec puisque, si le personnage que contrôle le joueur décède, un autre avatar entre immédiatement en jeu pour lui succéder.

Peu impressionnant visuellement, ce jeu en vue subjective tire en revanche pleinement parti des possibilités offertes par la manette GamePad, dont l'écran tactile permet de gérer l'inventaire rapidement ou de rentrer un code pour ouvrir une porte. Pendant ce temps, l'action ne s'interrompt pas et il faut donc veiller en permanence à ne pas se laisser surprendre par un zombie tapi dans la pénombre.

(ZombiU - Développeur: Ubisoft - Editeur: Ubisoft - Disponible sur Wii U)

- Far Cry 3 - Partie s'aventurer en Afrique le temps d'un épisode, la série Far Cry s'offre un retour aux sources en prenant place à nouveau sur une île tropicale, où Jason Brody passe de paisibles vacances jusqu'à ce qu'il se fasse enlever par un pirate appelé Vaas.

Une fois libre, le héros se lance à la recherche de ses amis eux aussi capturés et doit pour cela se défaire d'ennemis plus étranges les uns que les autres, dont un médecin adepte des substances hallucinogènes.

Le monde étant totalement ouvert, il est possible de parcourir l'île à sa guise, à travers les yeux du personnage principal, à pied, en voiture ou encore en bateau. Si les missions ne sont pas toujours originales, leur variété et la possibilité de les appréhender de plusieurs manières, entre infiltration et combats, évite tout sentiment de lassitude. Et, pour rallonger l'histoire, il est possible de se lancer dans une collection d'objets cachés ou dans une chasse aux animaux. Ou tout simplement se promener pour découvrir une zone paisible à l'existence insoupçonnée.

Très riche en termes de contenu, Far Cry 3 est aussi une réussite technique, avec une faune et une flore impressionnantes de réalisme.

(Far Cry 3 - Développeur: Ubisoft - Editeur: Ubisoft - Disponible sur Playstation 3 et XBox 360)

- Hitman Absolution - Disparue des radars depuis 2006, la saga Hitman hérite finalement d'un cinquième volet dans lequel 47, tueur à gage à l'indissociable cravate rouge, fait son retour. Lancé par son agence aux trousses de son ancienne agent de liaison, accusée de trahison, il se retourne finalement contre son employeur et déclenche une succession de péripéties qui vont permettre aux développeurs, pour la première fois, de s'attarder sur les sentiments de leur héros chauve.

L'infiltration est une fois encore au coeur de l'aventure, le but étant de mener à bien les différentes missions sans se faire repérer. A cet égard, la présence de très nombreux personnages à l'écran, grâce à de nouveaux outils de réalisation plus performants, aide bien souvent à se faufiler.

Les actions traditionnelles (éliminer un garde, cacher un corps) sont simples à réaliser, mais il faut parfois réfléchir pour ne pas éveiller les soupçons, en se déguisant par exemple pour atteindre des zones interdites au public. Pour l'aider, 47 peut faire appel à son instinct, qui permet de voir les ennemis à travers les murs ou d'améliorer sa discrétion.

Bien mené, le scénario de Hitman Absolution se vit le plus souvent comme un film... avec en plus la possibilité de rejouer certaines scènes pour essayer d'autres approches.

(Hitman Absolution - Développeur: Io Interactive - Editeur: Square Enix - Disponible sur Playstation 3 et Xbox 360)

- Nike+ Kinect Training - Le développement de la technologie de reconnaissance de mouvements dans le jeu vidéo a permis de faire naître une gamme de jeux de fitness, à l'image de Nike+ Kinect Training, fruit de la collaboration entre le groupe américain spécialiste du sport et Microsoft.

Le logiciel met ainsi en place un programme de remise en forme adapté à chacun, avec des exercices au cours desquels il faut sauter, se déplacer latéralement ou encore faire des pompes, la bonne réalisation des gestes étant évaluée par la caméra Kinect, qui permet de se passer de manette. Contrairement à d'autres titres du genre, comme Wii Fit de Nintendo, cette production ne s'attarde pas sur des mini-jeux distrayants mais place l'effort au centre de tout.

Les exercices sont variés et il est également possible de fixer au préalable la durée de la séance selon sa disponibilité. L'ergonomie des menus permet de naviguer simplement et la détection des mouvements par Kinect, essentielle dans un tel logiciel, se montre précise.

(Nike+ Kinect Training - Développeur: Sumo Digital - Editeur: Microsoft - Disponible sur Xbox 360)