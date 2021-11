Concert : l’envoûtante Laïka au Hangar 23

La scène est son domaine. Comédienne et chanteuse, elle foule ses planches pour des comédies musicales inédites telle que A drum is a woman, collaboration méconnue d’Orson Welles et Duke Ellington. Dans ce nouveau spectacle, présenté dans le cadre du festival Chant d’Elle, Médéric Collignon, cornettiste, saxhorniste, trompettiste et mutltivocaliste de jazz donne une résonnance troublante à ses vocalises sensuelles.

Avec son dernier album Come a little closer elle révèle une palette colorée, des rythmes suaves et une exceptionnelle capacité vocale. Ce concert présenté au Hangar 23 permet de découvrir le style original d’un duo prometteur.

Pratique. Samedi 1er décembre, à 20h30, Hangar 23, à Rouen. Tarifs de 10 à 20 €. Réservation au 02.32.76.23.23