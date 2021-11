L'évadé de la prison de Caen a été retrouvé

Ce jeune homme âgé de 26 ans avait trouvé refuge dans la région marseillaise dont il est originaire, après son évasion de la maison d'arrêt de Caen, le 2 septembre dernier. Il avait été arrêté dans la capitale bas-normande en avril dernier, accusé d'avoir gravement agressé un antiquaire du centre-ville. Mis en examen pour vol avec arme et tentative de meurtre, il avait été incarcéré peu après. Quelques mois plus tard, il était donc parvenu à s'évader de la prison caennaise à l'aide d'échelles et de complices extérieurs.

Transféré à Caen dans la semaine par les services régionaux de la police judiciaire de Normandie, il aurait été placé dans une maison d'arrêt, ailleurs que dans le Calvados. Contacté par la rédaction, les journalistes marseillais habitués à suivre ce genre d'affaire n'étaient guère au courant de ses agissements.