Rouen : un bac pro pour les mécaniciens en aéronautique

Fruit d’un partenariat entre les entreprises, le Marcel Sembat de Sotteville et le CFA de Massy, la formation a été lancée il y a huit ans. "Il y avait un réel besoin de personnel qualifié dans la maintenance", explique Jean-Marc Gault qui supervise les cours.

Simulateur de vol

La spécifité de ce bac pro aéronautique, option mécanicien système cellule (MSC), est qu’il se prépare en un an. Les élèves doivent déjà être titulaires d’un baccalauréat. "Cela nous permet de nous concentrer sur l’enseignement aéronautique". Au cours de la formation, les élèves disposent de neuf semaines de stage sur le terrain. "Ils travaillent aussi bien sur des avions qui ne volent plus que sur des systèmes opérationnels."

Des ateliers pratiques sont également organisés à Massy. Pour compléter l’apprentissage, le lycée dispose, depuis moins d’un an, d’un simulateur de vol. "Cela permet aux formateurs d’illustrer les situations de vol et d’avoir une approche plus réaliste." A l’issue de cette formation, les futurs mécanicien peuvent intervenir sur tout l’appareil, hormis le cockpit.

Le lycée forme une promotion annuelle de douze élèves, pris sur dossier et ayant obtenu un stage en apprentissage. "C’est une formation exigeante. Nous avons besoin de gens rigoureux, en qui on puisse avoir confiance." Et pour cause : les élèves travaillent sur des pièces aéronautiques, qui sont utilisées sur des avions en service.