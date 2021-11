Caen : la qualité de l'air intérieur des écoles surveillée d'ici 2015

Entre 2009 et 2011, une étude a été menée à l'échelle nationale et dans dix établissements scolaires bas-normands de la petite enfance pour mieux connaître la qualité de l'air dans les écoles primaires et les crèches.

Le directeur d'Air Com, Christophe Legrand, qui apprécie tout au long de l'année la qualité de l'air dans la région, grâce à ces 12 stations de prélévement, nous livre les résultats dans l'extrait sonore ci-dessous.

En 2015, toutes les collectivités devront donc s'équiper du matériel nécessaire pour mesurer la qualité de l'air dans les écoles municipales. Pour justifier l'importance d'une bonne qualité de l'air, Christophe Legrand rappelle que s'il est "possible de vivre sans eau pendant 48 heures, il est impossible de vivre sans air pendant plus de 3 minutes. Nous respirons chaque jour 14 kg d'air."