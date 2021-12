Hérouville-Saint-Clair. La ville d'Hérouville-Saint-Clair obtient le label "cité éducative"

Porté par Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'éducation nationale, le projet "cité éducative" est développé dans 80 villes en France. Celle d'Hérouville-Saint-Clair (Calvados) en fait désormais partie. La "cité éducative" est avant tout un dispositif national pour les Réseau d'éducation prioritaire (REP) et REP+. Née d'une collaboration étroite entre les élus, les services de l'Etat et les associations, "elle s'inscrit dans la politique de la ville" insiste Stéphane Guyon, Secrétaire général de la préfecture.

Elle vise à "développer et consolider les actions en matière d'éducation pour les personnes en difficulté" explique Rodolphe Thomas, maire d'Hérouville-Saint-Clair. Elle doit permettre une égalité des chances et d'assurer une continuité de parcours pour les jeunes de 3 à 25 ans. Ce projet de "cité éducative" a pour but de faciliter l'intégration des jeunes dans des stages d'entreprise, notamment le stage de découverte en 3ème, de donner tous les moyens aux jeunes pour s'insérer dans la vie professionnelle et de les accompagner à la citoyenneté. Un budget de 100 000 euros a déjà été attribué dont 15 000 euros au collège Pierre Varignon.

Un travail de longue date

"Ce projet souligne un travail déjà engagé depuis longtemps par la ville" précise Caroline Boisset, maire-adjoint en charge de l'éducation, de la petite enfance et de la santé, avant d'ajouter que "l'ambition est de transformer les certitudes en un 'tout est possible pour la jeunesse ' ". Les actions restent encore à définir, le maire assure notamment que le numérique constitue un "chantier primordial".

