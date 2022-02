Miyako délivre son peuple

Dans cette fable de François Malé, batteur de formation, une malédiction s'abat sur le peuple Kwo. Rythmée par la musique, la danse et une énergie surnaturelle, le quotidien de cette planète lointaine se retrouve bouleversé par un esprit malin qui rend muet et paralyse ses habitants. L'espoir va renaitre grâce à Miyako. Lors d'un voyage initiatique dans un monde rempli de surprises et de rencontres étranges, cette jeune femme découvrira le remède qui sauvera son peuple. Associant dessins animés, danse et musique, cette fable jouit d'une mise en scène vibrante et enlevée. Résonances multi-ethniques et références visuelles au manga japonais pimentent le fabuleux de l'histoire imaginée à partir de contes et légendes de toujours. Inspiré du ballet mandingue, ce spectacle convient aux petits et grands. Vendredi 11 décembre, à Saint André sur Orne, 20h30 à l'Espace Coisel. Prix des places : de 3,50 à 9€. Tél. 06 75 54 90 94.



