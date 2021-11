Pourriez-vous être Miss France ?

Les prétendantes au titre suprême de Miss France sont en pleine préparation pour la grande émission du 3 décembre prochain sur TF1.

Pendant cette période les 33 Miss potentielles ont dû se soumettre à un test de culture générale, car être Miss c'est être belle, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi démontrer un intellect développé.

Dans cet exercice si l'on se fie au cliché, il serait logique que les questions sur la télévision, la mode et le luxe aient beaucoup plus de bonnes réponses que l'histoire, les mathématiques ou encore la littérature. Il apparaîtrait enfin que les Miss Bourgogne, Bretagne et Picardie auraient été les meilleures à ce test.

Découvrez les 42 questions auxquelles il fallait répondre en 60 minutes chrono dans le pdf ci-dessous. A vous de jouer.