Les femmes en noir rêvent de paix à Caen

Dans un silence total, elles marchent ou se tiennent figées, pancarte à la main. "Ce mouvement, composé d’une trentaine de femmes, a suivi une visite en 2002 à Jérusalem, au cours de laquelle nous avions rencontré des Israéliennes qui s’opposaient à la construction du mur", explique la présidente de l’association, Jacqueline Le Corre. Un mur de séparation entre Israéliens et Palestiniens jugé illégal par la Cour internationale de justice, le 9 juillet 2004.

La Palestine à Hérouville

"Le plus souvent à Caen, les passants sont indifférents, mais le nombre de personnes soutenant nos positions est de plus en plus important". Militantes convaincues que la colonisation accrue des territoires palestiniens par Israël demeure le principal obstacle à l’avènement d’un état indépendant, elles sont de toutes les campagnes de sensibilisation. Elles prendront ainsi part, ce samedi 24 novembre (16h-24h), aux "Huit heures pour la Palestine" dans les locaux de La Fonderie, à Hérouville Saint-Clair (accès libre).

Quatre ateliers seront alors proposés : l'un pour témoigner de l'expérience de certains militants cet été à Gaza, un second pour aborder le thème des associations civiles palestiniennes, un troisième sur l'approche des manuels scolaires français de ce conflit et un quatrième sur la résistance locale. Suivront un meeting avec des spécialistes de ce conflit, puis un repas et des animations. Hael El Fahoum, ambassadeur de Palestine en France, devrait également être présent.