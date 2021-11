Bois-Guillaume-Bihorel : ils volent des bouteilles de gaz

C'est une patrouille de la brigade anti-criminalité qui est tombée sur les deux voleurs en pleine action. Il était 3h15, jeudi 22 novembre. Rue de l'argilière, à Bois-Guillaume-Bihorel. Les forces de l'ordre aperçoivent deux personnes dont une, portant une bouteille de gaz dans les bras. Cette dernière se dirige vers sa voiture. A la vue des policiers, l'un des deux prend la fuite.

Les deux hommes sont interpellés. Dans le coffre de la voiture, les officiers de la BAC retrouvent cinq bouteilles de gaz. Agés de 27 et 25 ans et originaires d'Elbeuf et de Caudebec-les-Elbeuf, les deux larrons ont été transférés à l'hôtel de police.