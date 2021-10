De faux couvreurs volent une personne âgée

Deux personnes sonnent chez cette habitante de Bois-Guillaume-Bihorel. Il est 13h48, mardi 28 février. Les deux individus se présentent comme couvreurs et demandent à la personne de 69 ans, s'ils peuvent garer leur fourgon dans son allée. C'est alors que l'un des deux hommes fait remarquer à la femme que son toit présente des tuiles cassées. Il lui propose d'aller voir ça de plus près.

La personne âgée les fait entrer et tous trois montent au dernier étage. Arrivé là, le faux couvreur ouvre un vélux et sort un morceau de tuile. Vient-il vraiment du toit ? La victime ne saurait le dire. L'individu lui propose de la remplacer tout de suite et lui demande d'aller voir dans sa cave si elle n'aurait pas une tuile pour remplacer celle qui est cassée.

La propriétaire descend donc avec un des deux hommes. Lorsqu'elle remonte, sans avoir trouvé ce qu'elle cherchait, elle tombe nez-à-nez avec le second qui redescend. Il lui annonce qu'ils ont ce type de tuile à l'entreprise et qu'ils reviendront le lendemain. En remontant, la victime s'aperçoit alors que son domicile a été fouillé et qu'on lui a dérobé tous ses bijoux. Il y en aurait pour près de 5000 euros selon elle.