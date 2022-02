Meurtre et assassinat aux yeux de la justice

Lionel Launay, 41 ans, soupçonnait sa femme, 38 ans, d'avoir un amant. Leurs trois enfants ont été placés chez les parents de Lionel en mars 2007. Lundi 1er octobre 2007, Lionel part travailler. Alcoolisé (1,6 g/litre de sang) il revient chez lui vers 22 h, rechercher son téléphone portable. Il y découvre sa femme en compagnie de son amant, un cadre bancaire de 43 ans. Pris de fureur et sous l'effet de l'alcool, il lui donne un coup de couteau. Suivra un arrêt de travail de 15 jours. Lionel Launay, après un an de préventive comparaît libre, du mardi 24 au jeudi 26 novembre, devant les assises du Calvados. Estimé violent, énervé et, potentiellement récidiviste, sept ans de détention sont requis à son encontre. La défense plaide l'excès d'alcool au regard des scènes du couple. Lionel est à présent abstinent, mais, c'est pour deux ans fermes qu'il est directement reparti en prison. À sa sortie l'attendront trois ans de sursis, l'obligation de se soigner et de ne pas rencontrer sa femme et sa victime résidant à Fleury-sur-Orne. Le verdict prévoit aussi une interdiction de port d'arme et d'habiter ailleurs que chez ses parents.



Huit ans fermes

C’est pour tentative d’assassinat que Maria fatima de Jesus Santos, 43 ans, comparassait du vendredi 27 novembre au mardi 1er décembre.

Alain, 56 ans, lassé des scènes d’ivresse répétées de Maria, sa compagne depuis 2005, lui demande de partir de chez lui. Elle l’a déjà menacé de le tuer, et, le 21 août 2007, elle téléphone à Police secours en disant qu’elle veut tuer quelqu’un. Son appel est pris pour une plaisanterie. A 2h20, elle passe finalement aux actes et poignarde son compagnon, à hauteur du thorax. Alain mettra quatre mois à s’en remettre. L’avocat général avait retenu la préméditation et requis la peine de 10 ans de prison. Le verdict arrêtera huit ans de prison ferme pour tentative d’assassinat.







