Six ans de prison pour tentative d’assassinat

Louis Pouettre, 70 ans, artisan plombier à la retraite, a répondu de deux tentatives d'assassinat devant le cour d'assise de Caen. En 2007, Louis Pouettre rencontre sa future victime, Muguette, d'un an son ainée. C'est déjà là que "commence le malentendu” , selon l’avocat de la défense, Maître Schneider. Louis Pouettre, éperdument amoureux, ne veut pas voir que ses sentiments ne sont guère partagés. En mars 2008, c’est à nouveau la rupture “Louis, on arrête tout” . L’univers de Louis s’écroule. Il n’envisage plus qu’une chose, tuer muguette et lui ensuite. “Ça fait deux, il n’y en aura pas trois”. Il met ce plan à exécution le 12 mai 2008, à Lisores où demeure son ex-amie. Il commence par la gifler. À ces cris, Bernadette, la voisine, tente de s'interposer. Louis tire sur les deux femmes et atteint Bernadette de trois balles. Elle va perdre l’usage d’un œil et d’un doigt. Pour ces faits, Louis Pouettre a été condamné à six ans de réclusion ainsi qu’à un suivi socio-judiciaire de cinq ans à sa sortie.



