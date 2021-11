La Haute-Normandie débloque 1,1 million d'euros pour la recherche

Le Conseil régional de Haute-Normandie a débloqué 1,1 million d'euros afin de soutenir financièrement 10 projets. Parmi ceux-ci, six seront accompagnés dans le cadre de l'appel à projets Energies. On retrouve notamment le projet Sinfoni dont le but est de créer des conditions d'utilisation industrielles de matériaux en fibres végétales, améliorant ainsi l'impact environnemental de matériaux comme les bétons ou les isolants, par exemple.

Pour ces six projets la région a mobilisé 937.178€. Enfin, le Conseil régional a décidé d'accompagner quatre autres projets qui rentraient dans le cadre de sa politique en faveur de projet recherche, développement et innovation. Pour ces projets la Région a débloqué 148.443€.