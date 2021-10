Handball (N1F) : Colombelles réalise l'exploit contre St-Amand

La voilà enfin, la vraie victoire que Colombelles attendait ! Après cinq revers, entrecoupés d'un succès sans grande envergure devant la lanterne rouge poitevine, Colombelles a signé une remarquable performance en dominant l'ancien premier de la classe, Saint-Amand, dimanche 18 novembre (30-27).

"On a quand même serré les fesses à la fin, sourit Philippe Breysacher. C'était un peu angoissant." Alors qu'elles avaient compté jusqu'à treize longueurs d'avance (!), les Colombelloises se sont fait reprendre dans le dernier quart d'heure. "On n'imaginait pas que notre adversaire pourrait revenir, mais on n'a marqué que deux buts en quinze minutes."

Retrouver de l'appétit

Auparavant, le CLCH avait offert quarante minutes "quasi parfaites" à son public. Efficacité dans le tir, engagement physique, prises de responsabilités : tout avait réussi aux Bas-Normandes, dont la montée en puissance lors des matchs précédents attendait d'être concrétisée. "Notre plan tactique a fonctionné presque à merveille", se réjouit Philippe Breysacher. Les partenaires d'Alisson Breysacher (huit buts) ont surfé sur une entame idéale (7-1, 9'), qu'elles ont préservé à la mi-temps (19-12) et augmenté ensuite.

La réaction tardive de Saint-Amand, sous forme d'une nouvelle stratégie défensive, a été insuffisante. Toujours avant-dernier du classement, Colombelles retrouve le sourire avant un week-end de pause. Il faudra ensuite confirmer contre Dreux au Palais des Sports de Caen, dimanche 2 décembre.