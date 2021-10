Hockey : les Drakkars s’enfoncent à la dernière place

Au contraire du "non match" réalisé à Gap deux jours plus tôt (5-2), les Caennais ont pourtant produit une prestation encourageante contre Epinal, dimanche 18 novembre (5-7). "Si on avait joué de cette manière devant Gap, il n'y aurait pas eu photo, assure le capitaine Thibault Geffroy. Quand on est dos au mur, quand on n'a plus d'autre choix, on réagit. Quand on a notre destin en main, on pèche par excès de confiance, on a l'impression que ce sera plus facile."

Trop de pénalités encaissées

Irréguliers, les Caennais ont été bons contre Epinal. Ils l'ont été dès les premières secondes de jeu.Thiery Poudrier n'en a eu besoin que de 29 pour ouvrir le score. Jérémie Romand a doublé la mise deux minutes plus tard. "Les garçons sont parfaitement entrés dans le match", constate Luc Chauvel. Quand Gap a égalisé, Timothée Franck a redonné l'avantage aux siens dans la foulée (3-2, 16'). Le HCC s'est ensuite procuré les occasions de faire un nouveau break, mais c'est bien Epinal qui a fait la différence en inscrivant deux buts dans les dernières minutes du deuxième tiers. Les visiteurs ont enfoncé le clou par la suite (3-6, 48') et le retour caennais signé de deux buts de Thiery Poudrier est resté incomplet (5-6 puis 5-7).

"On a pris trop de pénalités, déplore Luc Chauvel. Elles sont justifiées. On est trop naïfs." Le reproche vaut également pour les buts encaissés, conséquence directe dans la plupart des cas du manque de discipline évoqué. Largement moins bonne défense du championnat, Caen ne s'en sortira pas s'il ne redresse pas la barre dans ce secteur. Les Drakkars refusent néanmoins de céder à la sinistrose. "On est à la mi-chemin, il reste des points à prendre, souligne Luc Chauvel. C'est la régularité qui fera qu'on pourra espérer autre chose." Samedi 24 novembre, le HCC disputera un match abordable à Amiens. Entre temps, il aura défié Angers en Coupe de France mardi 20 novembre.