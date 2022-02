Elle va faire le tour du monde

À bord du SolOceans, un bateau de 16 mètres de long, elle aura deux missions : recueillir des données scientifiques sur l'évolution du climat et établir un temps de référence en vue de la SolOcéane, course en solitaire dont la première édition débutera en 201. Née en Papouasie Nouvelle-Guinée il y a presque 30 ans jour pour jour (elle fêtera son anniversaire le 6 décembre), Liz a vécu une enfance peu banale de l'autre côté de la planète. 'J'ai habité pendant dix ans sur un bateau avec ma famille. Le week-end, nous larguions les amarres pour visiter des petites îles.” Elle développe alors sa passion pour l'eau, passion qui ne la quittera plus. 'Je n'ai été éloignée qu'une fois de la mer pour une longue période. Quand j'étais enfant, mes parents m'avaient mis à l'école à l'intérieur des terres en Australie. C'était trop dur ! Je n'ai tenu qu'un mois.”



La grande aventure

Depuis, Liz s’isole rarement de son terrain de prédilection. “Quand je ne navigue pas, je fais du surf ou du kite-surf !” rigole-t-elle. Mais c’est bien sur un voilier qu’elle s’épanouit le plus. Après avoir commencé en équipage – elle est notamment la plus jeune skipper de l’histoire de la Sydney-Hobart, épreuve qu’elle a également remporté comme équipière – elle s’est tournée vers la course en solitaire. C’est d’ailleurs en France, où une épreuve autour du monde en équipage faisait escale qu’elle a eu le déclic. Cinq participations à la Solitaire du Figaro plus tard, la demoiselle des Antipodes se lance dans un projet d’une nouvelle envergure. Ce tour du monde, c’est “la grande aventure”. Mais s’il s’agit de sa première expérience autour du Globe, elle ne part pas pour autant dans l’inconnu. “Il y a deux ans, j’ai fait un demi-tour du monde sur ce bateau en équipage”, précise-t-elle. Cette fois-ci, c’est seule qu’elle doit faire face à cette météo “à donf” qu’elle affectionne. Son retour en France est prévu pour mars 2010.



