Un conjoint victime des violences de sa femme

Il y a six ans, un couple de Rouennais s’installe ensemble près de la gare. Quelques années plus tard, ils y accueillent leur premier enfant. Mais, cet heureux évènement fragilise leur relation amoureuse. “Son attitude a changé à la naissance. Elle est devenue paranoïaque”, dit l’homme à propos de sa compagne.

Le 16 avril 2011, vers 14h30, l’homme prévient les forces de l’ordre puisqu’à la suite d’un différend conjugal il s’est retrouvé à la porte de son domicile en compagnie de sa mère. Les policiers interviennent et défoncent la porte. La jeune femme s’est enfermée dans l’appartement avec l’enfant et refuse d’ouvrir. Elle leur apparaît dans un tel état d’excitation qu’elle est hospitalisée. Elle y restera un mois pour des troubles de la personnalité.

Le père est examiné par le médecin légiste. Ses nombreuses griffures au torse et aux bras témoignent de la hargne de sa compagne. “Cela est déjà arrivé à trois reprises”, précise-t-il. “Une fois, on s’est battu parce qu’elle refusait de partir en vacances avec mes parents.”

Quant à l’inculpée, elle met en cause le comportement de sa belle-mère qui ne respecterait pas les normes d’hygiène en matière de biberonnerie.

Le 6 novembre, la prévenue a été condamnée à 1 000 € d’amende avec sursis.