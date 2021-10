Mariage gay : "Acceptons que l'enfant ait droit à un père et une mère"

"Je crois que ce n’est pas ringard qu’un homme et une femme s’aiment et aient des enfants. Ce cadre là, n’y touchons pas. Si le mariage pour tous venait à être adopté, il y aurait deux fiches d’état civil : l’une avec père et mère, et l’autre avec parent A et parent B. Et ce changement mettrait en danger la notion de père et mère.

Je suis heureux de voir que le débat a évolué. Il ne se concentre plus uniquement sur le mariage homosexuel, mais désormais plus sur l’homoparentalité. Ce n’est pas une question d’homophobie, mais acceptons qu’un enfant ait besoin d’un père et d’une mère. Quand parfois, il se retrouve avec un beau-père ou une belle-mère, il demeure dans une structure homme-femme. S’il faut trouver un contrat civil pour que les homosexuels aient plus de droits, ne fragilisons pas pour autant un peu plus la famille".