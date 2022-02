Volkswagen : La petite électrique pour l’année 2013

Ramassé avec 3,19 mètres de long, ce concept-car très compact montre comment Volkswagen imagine la petite citadine qu'il pourrait sortir en 2013.

Exclusivement propulsée à l’électricité, la ‘E-Up!” attire l’attention par ses volumes de carrosserie à la fois sympathiques et classiques.



Beaucoup d’astuces pour trois adultes et un enfant

A l’intérieur, beaucoup d’astuces aussi pour permettre à trois adultes et un enfant de trouver place à bord, à l’instar de l’actuelle Toyota iQ.

Alimentée en énergie par des batteries lithium-ion rechargeable, l’autonomie de la ‘E-Up!” avoisinerait les 130 kilomètres.







