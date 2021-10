Tout savoir sur le grossesse et la maternité au CHU de Caen

Durant cette journée, six stands d’information seront proposés de 11h à 16h concernant le suivi de la grossesse, le travail et l’accouchement, le séjour à la maternité et l’hospitalisation à domicile, l’alimentation du nouveau-né et les conseils de sortie, la contraception et enfin tous les droits afférents à la grossesse.

Le massage du bébé, le portage, le chant prénatal, l’acupuncture seront présentés lors d’ateliers. Ces manifestations auront lieu dans le hall du bâtiment sud. Enfin, deux visites de la maternité seront réalisées à 11h et 15h.

L’analgésie péridurale et ses alternatives seront abordées à 11h et 14h dans l’amphithéâtre "oeuf", du hall du bâtiment sud, par un médecin anesthésiste et une sage-femme après la projection d’un film.

Enfin, cette journée s’achèvera à 19h, par une conférence sur le thème "vivre son accouchement" dans le cadre des jeudis de la santé, animés par un gynécologue-obstétricien, des sages-femmes et une psychologue.

Ecoutez Juliette Comello, sage-femme au CHU, nous présenter cette journée: