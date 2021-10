Le Taj Mahal, rue d’Auge à Caen : destination l’Inde

On m’accueille avec un franc sourire. Et un apéritif offert ! "Un kir indien avec du sirop de rose", m’explique t-on. A la carte, des classiques : poulet tikka, biryani... La simple évocation de ces noms me fait déjà voyager. Le midi, le Taj Mahal propose une formule à 11€, avec au choix plusieurs entrées, plusieurs plats et deux desserts : un sorbet ou un gâteau de semoule. Samossa de boeuf, raïta, beignets d’oignon...

Difficile de choisir pour débuter le repas. Le serveur voit mon embarras et se propose de me concocter une assiette avec un peu de tout. Formidable ! Je choisis pour la suite un poulet au curry servi avec du riz et un nan, le pain indien.

Le palais ne passait pas par la porte !

Si j’attends quelque peu avant mon entrée, cela en vaut la peine. L’assaisonnement des plats me convient tout à fait. La bonne humeur du serveur aussi. Le gâteau de semoule est également succulent.

Au moment de régler, j’apprends que ce restaurant se trouvait auparavant rue du 11 novembre. Je me souviens qu’une gigantesque maquette du palais Taj Mahal y était alors exposée. "Elle ne passait pas par la porte", me confie en souriant le propriétaire !

Pratique. Taj Mahal 66, rue d’Auge à Caen. Tél. 02.31.78.18.52.

