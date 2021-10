Circulation à Rouen : un trafic plus dense que lundi

La réouverture des commerces et des livraisons s'est fait sentir, ce mardi 13 novembre au matin, sur les routes de Rouen. Le trafic s'est révélé plus chargé que la veille. On notera une saturation anormale de la place Saint-Hilaire et une place Saint-Paul très congestionnée, de 7h20 jusqu'à 9h. On a roulé au pas sur les quais hauts rive droite.

La ville de Rouen "va renforcer la signalétique" pour rappeler aux automobilistes qu'une bretelle a été mise en place ce week-end sur la place Saint-Paul, permettant, en passant derrière la station service Avia, de rejoindre la quatre-voies sans bloquer le carrefour.

Les boulevards ont quant à eux été "saturés, peut-être un peu plus longtemps que la normale", dans le sens ouest-est. En revanche, l'envoi d'agents de police à la sortie de la Sud III (avenue Jean Rondeaux) et à l'entrée du pont Guillaume Le Conquérant a semble-t-il permis d'éviter le blocage de ces points stratégiques.

La circulation s'est avérée correcte sur le pont Flaubert. Globalement, la mairie note un trafic satisfaisant à l'ouest de la ville, plus compliqué à l'est, mais se réjouit, "encore une fois, d'avoir évité l'asphyxie de la ville, même si les points noirs ont été plus longs à débloquer qu'hier".