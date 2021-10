Circulation à Rouen : la CCI veut la réouverture des quais aux poids lourds

Sur le volet circulation, la CCI préconise :

- La réouverture à la circulation des poids lourds des quais hauts et bas de la rive gauche et des quais hauts de la rive droite afin de "fluidifier le trafic routier" et "assurer une desserte portuaire garantissant le maintien de cette activité économique majeure du territoire". Une proposition qui risque de faire grincer des dents du côté des responsables de la Crea et de la Ville de Rouen, farouchement opposés au retour des camions en centre-ville.

- Le rééquilibrage du nombre de voies de circulation permettant les traversées nord-sud et sud-nord de la Seine, notamment sur le pont Boieldieu.

- Ouvrir de nouveau la circulation dans les deux sens sur le cours Clémenceau pour augmenter la capacité du réseau de voierie de la rive gauche de Rouen.

La CCI note parallèlement un nombre trop peu nombreux de parkings-relais et préconise notamment d'en créer un autour du Hangar 23, sur la Pointe du musoir. Enfin, les représentants du monde économique suggèrent que les plateaux Est disposent "d’une ligne de transport en commun de type structurant".